RIETI - Se ne occuperà anche la trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?" della scomparsa di Konrad Galka, 27enne polacco di Borgo Quinzio, del quale non si hanno più notizie dalla giornata di martedì.



Il giovane doveva prendere lavoro alle ore 15 presso il Bestwestern Park Hotel di Fiano Romano, ma non si è mai presentato. Konrad lavora lì da un anno e ci aveva lavorato anche tempo addietro prima di trasferirsi a Londra dove è rimasto per nove mesi.



In merito alla sua scomparsa procedono i carabinieri della stazione di Passo Corese che, però, continuano a ritenere il suo caso, in assenza di altri elementi, un «allontanamento volontario».



Molto preoccupata, invece, la sorella del ragazzo che continua a pubblicare appelli e foto sul suo profilo facebook.



