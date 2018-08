di Emanuele Faraone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Non ci sono ancora notizie né una pista concreta da seguire e la scomparsa di Tas Ali, il 39enne turco titolare della pizzeria-kebab «Roj» di via Potenziani, rimane avvolta nel mistero. L’uomo, circa due settimane fa, aveva preso un volo della Turkish Airline per la Turchia, dove si era recato per ricambiare una visita a un parente, presumibilmente ad Elbistan, cittadina turca del distretto della provincia di Kahramanmaras, luogo di nascita del 39enne scomparso. Da quel momento si sono perse le sue tracce e...