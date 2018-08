di Emanuele Faraone

RIETI - E’ ufficialmente scomparso. Non ha dato più notizie di sé, né è raggiungibile telefonicamente l’egiziano ex titolare della pizzeria-Kebab «Roj» di via Potenziani, a due passi da piazza Vittorio Emanuele II. Dopo essere atterrato in Turchia, ad Istanbul, dove si era recato per rinnovare la visita a un suo prossimo parente è scomparso nel nulla. Un viaggio che sarebbe dovuto durare solo qualche giorno e invece di lui, da oltre due settimane, non si hanno più...