RIETI - Ore di apprensione in Sabina per la scomparsa lampo di Gabriele, un 19enne da poco trasferitosi nel Comune di Montenero insieme alla famiglia. Il giovane era uscito di casa nel pomeriggio di martedì e aveva raggiunto Poggio San Lorenzo, lontano da Montenero meno di cinque chilometri, ma da quel momento in poi, per ragioni che per ora restano sconosciute, non aveva fatto più avere sue notizie alla madre Mihaela. Fino al primo pomeriggio di ieri quando, a seguito della pubblicazione di un annuncio su Facebook, proprio da parte della madre, il ragazzo si è nuovamente messo in contatto con la famiglia.

La vicenda. La signora Mihaela, non vedendo rientrare il figlio, nella tarda serata di martedì aveva deciso di rivolgersi ai carabinieri affinché potessero avviare le ricerche. Sono state ore difficilissime per la donna, che intorno alle 13.30 di ieri, non avendo ancora notizie del ragazzo, ha scelto di pubblicare un annuncio sul gruppo di Facebook “La Sabina”. «Non so se è possibile postare questo messaggio - scriveva Mihaela - ma sono una mamma disperata. Da ieri (martedì, ndr.) mio figlio è sparito da Poggio San Lorenzo. Si chiama Gabriele: se qualcuno l’ha visto mi potrebbe contattare?». Il messaggio ha scatenato un tam tam solidale che, in pochi minuti, ha ribaltato la foto ragazzo - occhi color ghiaccio, capelli castani con meches bionde e baffetti - su centinaia di bacheche social, permettendo, nel giro di un’ora, di ritrovare il 19enne. «Grazie mille a tutti - ha quindi scritto la mamma sul gruppo La Sabina - è stato trovato». Contattata da Il Messaggero, la donna si è detta finalmente serena. «È stato ritrovato, è tutto a posto. Mi hanno chiamato per informarmi che si trova a Roma - risponde la signora Mihaela. - Gli si era scaricato il telefono, per questo quando lo chiamavo non rispondeva. Avevo allertato subito i carabinieri, ma fortunatamente è finito tutto bene».