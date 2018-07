RIETI - Un uomo di 27 anni, Konrad Galka, che vive a Borgo Quinzio, frazione di Fara Sabina, non fornisce sue notizie da martedì scorso.



La segnalazione e l'appello arriva, attraverso il profilo facebook, dalla sorella. Il giovane, che ha una Chevrolet rossa, si sarebbe allontanato in auto e da ieri non ha più fornito notizie. Già avvisati i carabinieri di Poggio Mirteto. La sorella Klaudia Galka, invita chi avesse notizie a contattarla o ad avvisare i carabinieri.

Mercoled├Č 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:01



