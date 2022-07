Domenica 31 Luglio 2022, 00:10

RIETI - Temporaneo standby nelle ricerche della 77enne Silvia Cipriani scomparsa lo scorso 23 luglio dalla sua abitazione di Cerchiara, piccola frazione del Comune di Rieti. Nella scorsa serata - dopo sei giorni di intense ricerche e battute da parte delle forze dell’ordine – la Prefettura di Rieti ha disposto di sospendere temporaneamente le attività di perlustrazione del territorio nella località di Cerchiara. Esito fisiologico in quanto le aree limitrofe (Morini, Sant’Elia, Piediserre, Canera, Poggio Fidoni, Contigliano) sono state monitorate più volte da terra con squadre e unità cinofile e dal cielo con droni ed elicotteri. Tuttavia, la sospensione delle attività di ricerca nell’area dove la donna possiede un casolare di proprietà con giardino e degli animali domestici, saranno delocalizzate in altri siti. Luoghi individuati sulla scorta delle informazioni acquisite da familiari e persone del paese ascoltate dai carabinieri e dalla visione delle immagini filmate dalle telecamere di circuiti di videosorveglianza.

Passaggi della donna in auto – una Fiati Palio di colore grigio metallizzato, targata BG471AW – sono stati ripresi da alcune telecamere presenti in città tra cui una in via Salaria per L’Aquila in prossimità di un centro polispecialistico e presso un’attività commerciale a Piani di Poggio Fidoni. Tutti i nuovi elementi e gli indizi raccolti dalle forze dell’ordine saranno ora alla base della nuova pianificazione di ricerche atte all’individuazione di nuove aree da perlustrare e in cui estendere le ricerche. Questo in sostanza quanto deciso nello scorso pomeriggio al termine del breefing quotidiano di coordinamento svolto in Prefettura. Rimane il giallo dell’autovettura della donna che non è mai stata ritrovata e il cui rinvenimento potrebbe dare una svolta decisiva alle ricerche, ma soprattutto fissare un punto dal quale poi poter estendere le attività di perlustrazione.

Numerose le squadre di carabinieri, vigili urbani, polizia, protezione civile, vigili del fuoco, unità cinofile e guardia di finanza che si sono avvicendate in questi giorni. L’elicottero dei vigili del fuoco ha inoltre sorvolato aree scoscese e dirupi e zone poco accessibili, ma senza alcun esito. La prefettura ha di nuovo invitato la popolazione a fornire ogni informazione che possa essere utile al ritrovamento della donna al numero 112. La 77enne, ex postina in pensione nei pasei di Contigliano e Montenero, non aveva mai dato segni di disagio o infermità mentale, né manifestato la volontà di allontanarsi. Al momento della scomparsa ha lasciato i propri effetti personali nell’abitazione compreso il telefono cellulare.