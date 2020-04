RIETI - I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Posta, con i Carabinieri di Borbona e di Posta, sono intervenuti nel pomeriggio di ieri per la ricerca di una persona scomparsa. Dopo aver setacciato nel Comune di Posta le zone limitrofe all'abitazione della anziana donna, le forza dell'ordine provvedevano ad ispezionare anche la statale Salaria; alle ore 17 circa la signora veniva rintracciata in buone condizioni di salute dal personale dei carabinieri lungo la strada consolare nei pressi dell'abitato di Antrodoco.



Ricondotta a casa in stato confusionale, l'anziana Signora è stata poi visitata dal personale sanitario e riconsegnata ai propri familiari. © RIPRODUZIONE RISERVATA