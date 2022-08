Sabato 6 Agosto 2022, 00:10

RIETI - Non si arrestano le ricerche della 77enne reatina, Silvia Cipriani, scomparsa da Cerchiara, piccola frazione del Comune di Rieti, lo scorso 23 luglio. Dopo una lunga campagna di ricerche, ora perlustrazioni e sopralluoghi si sono focalizzati nel territorio del Comune di Montenero in Sabina. Infatti, la visione di un filmato proveniente da una telecamera presente nel territorio ricadente all’interno del Comune del centro sabino, ha registrato il passaggio in auto della Fiat Palio di colore grigio metallizzato in uso alla donna. Un ulteriore mistero che va ad avvolgere la scomparsa della 77enne, di cui si sono perse le tracce e diventata un fantasma da quasi 15 giorni.

Le operazioni. Oltre alle ricerche condotte da carabinieri, polizia, guardia di finanza, unità cinofile, vigili del fuoco, operatori di droni, protezione civile e vigili urbani, i militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo a Montenero Sabino, per valutare la presenza di telecamere di videosorveglianza, interrogando inoltre i residenti della zona. Infatti Silvia Cipriani, ex dipendente delle Poste in pensione, ha frequentato in passato, per motivi lavorativi, anche il paese di Montenero. Per questo i carabinieri hanno tentato un ulteriore approfondimento investigativo acquisendo sommarie informazioni testimoniali da numerosi residenti della zona, circa eventuali rapporti lavorativi intercorsi con la donna, se in passato avessero avuto modo di conoscere l’anziana o se fosse stata vista o notata di recente in zona.

Gli esiti. Esiti che non avrebbero portato, almeno fino a questo momento, a nulla di concreto, anche perché in assenza di un reale punto fisso da cui diramare le ricerche, il potenziale areale geografico dove poter mettersi sulle tracce della donna scomparsa diventa, di fatto, illimitato: si parte dalla frazione reatina, ma si può estendere in qualsiasi direzione e non solo all’interno della provincia sabina. Anche il veicolo non è stato mai ritrovato. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: dall’allontanamento volontario ad un possibile stato confusionale della 77enne fino ad un drammatica fatalità, dovuta a cause accidentali. La 77enne reatina non avrebbe comunque mai dato segni di infermità mentale, né manifestato la volontà di allontanarsi.

L'attesa. Ore e giorni di logorante attesa per i familiari che, da circa due settimane, non hanno notizie né segnali di presenza o di passaggio dell’anziana che nella sua abitazione di Cerchiara ha lasciato i propri effetti personali, tra cui anche il telefono cellulare. La Prefettura, che coordina le ricerche ha diramato, nei giorni scorsi, una nota in cui veniva rinnovato l’appello alla comunità locale affinché venisse segnalato ogni elemento utile all’individuazione della scomparsa. Un ulteriore ausilio e supporto alla divulgazione dell’emergenza è stata offerta dalla pagina del sito internet di “Chi l’ha visto?”, la nota trasmissione televisiva di Rai 3 che si occupa di casi di persone scomparse, che ha pubblicato foto e dati relativi alla donna.