Documentario "Sciuscià 70” su RaiStoria, tra i protagonisti il cantaliciano Rinaldo Smordoni

RIETI - Venerdì 3 marzo 2023 alle ore 21.10 su Rai Storia, in prima visione tv, andrà in onda il pluripremiato documentario “Sciuscià 70” di Mimmo Verdesca (autore del recente film “Alida” sulla vita di Alida Valli), che racconta dopo settant’anni l’avventurosa realizzazione del film “Sciuscià”, il capolavoro neorealista di Vittorio De Sica, che nel 1947 vinse il primo premio Oscar e il primo Nastro d'Argento della storia del cinema italiano, e che è tornato nelle sale nella versione restaurata in 4K da Cineteca di Bologna - L'Immagine Ritrovata e The Film Foundation di Martin Scorsese. Il documentario di Verdesca, premiato nel 2017 con il Nastro d’Argento Speciale 70° SNGCI, rievoca la memoria di quei lunghi mesi di lavoro, tra il 1945 e il 1946, segnati dalla fine della guerra ma carichi di speranza e creatività, attraverso i racconti inediti dei due protagonisti, Rinaldo Smordoni e Franco Interlenghi, ma anche di Emi De Sica, Paolo William Tamburella, Marco Tamburella, Orio Caldiron, con molto materiale d'archivio e riscoprendo i luoghi di Roma dove il film di De Sica fu girato, dando vita a un viaggio nel tempo avvincente ed emozionante. Protagonista il cantaliciano Rinaldo Smordoni, oggi novant'anni, che del film fu giovanissimo protagonista, premiato dal Comune di Rieti nel 2016 in occasione del Terminillo Film Festival per la partecipazione al celebre film del neoralismo italiano che valse il più grande riconoscimento cinematografico mondiale. Il documentario andrà in relica sempre su Rai Storia il 4 marzo alle ore 0.:30, il 5 marzo alle 06:35 e alle 23, il 7 marzo alle 17. Alla realizzazione del lavoro ha collaborato anche la giornalista del Messaggero di Rieti Sabrina Vecchi.