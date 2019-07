RIETI - Astensione dalle udienze penali nella giornata di domani, martedì 9 luglio, indetta dall’Unione delle Camere penali. Attività ferme anche nel tribunale di Rieti per una giornata di astensione in cui la Camera penale reatina, presieduta dall’avvocato Morena Fabi, ha voluto mettere in evidenza le numerose criticità del sistema carcerario tra violazione dei diritti umani, riforme, sovraffollamento ed altre tematiche roventi e non più procrastinabili come i diritti del detenuto, piante organiche del personale, l’incremento dei suicidi, l’umanizzazione della pena e le condizioni igienico-sanitarie dei detenuti. Le recenti rivolte all’interno del carcere di Rieti ma anche di Trento, Spoleto o Sanremo ne sono la testimonianza lampante. Domani una delegazione reatina sarà presente alla manifestazione nazionale a Napoli presso il Palazzo di giustizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA