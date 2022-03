Cotral, l'8 marzo sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati Ubs e Cobas

RIETI - Il prossimo martedì 8 marzo le organizzazioni sindacali Usb e Cobas hanno aderito ad uno sciopero nazionale della durata di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8:30, alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dalle organizzazioni sindacali e le percentuali di adesione al precedente sciopero:

contro la violenza sulle donne e le discriminazioni e molestie sui posti di lavoro

contro la disparità salariale

per favorire la diffusione dei centri antiviolenza

per la difesa al diritto di sciopero

per la difesa della legge 194 e per il diritto all’autodeterminazione

Al precedente sciopero di 24 ore delle organizzazioni sindacali Usb e Cobas dell’8/03/2021ha aderito il 9,9% dei dipendenti.