Sciopero lavoratori Appalti Asl. Filcams e Uiltcus: «Regione Lazio e Asl Rieti tutelino i diritti dei lavoratori»

RIETI - «Sciopero per rivendicare i diritti che vengono continuamente calpestati». Erano in tanti questa mattina i lavoratori e le lavoratrici operanti per le aziende in appalto della vigilanza non armata delle sedi Asl di Rieti che si sono dati appuntamento davanti il piazzale dell’ospedale De Lellis per rivendicare la mancata applicazione del Contratto nazionale di lavoro, mancato riconoscimento degli scatti di anzianità già maturati ed eccessivi carichi di lavoro. Tra i presenti al sit in anche il segretario della Uil di Rieti e della Sabina romana, Alberto Paolucci.

«I cambi di appalto – denunciano Marco Feuli e Pietro Feliciangeli, segretari reatini di Filcams e Uiltucs – che si sono susseguiti alla Asl di Rieti hanno penalizzato e stanno continuando a penalizzare pesantemente i lavoratori, le loro certezze economiche e contrattuali. Stiamo parlando di uomini e donne assunti all'interno del consorzio Sor.Gi e operanti per la Pegaso Srl e la società di Sistemi di Sicurezza, che svolgono servizi essenziali per la collettività».

«Regione Lazio e Asl di Rieti – concludono i due sindacalisti – finora sono stati spettatori silenziosi e sordi davanti al disagio subito dalle lavoratrici e dai lavoratori che giornalmente perdono pezzi di salario fondamentali per tirare avanti. Ma oggi uno spiraglio sembra aprirsi: la presenza dell’assessore regionale Di Berardino al sit in di questa mattina e le sue rassicurazioni in merito alla soluzione della vertenza lasciano sperare in un futuro migliore per i lavoratori. Sta di fatto che il sindacato continuerà a monitorare quotidianamente la situazione e a tutelare i loro diritti, non escludendo di scendere in campo per lottare a tutela degli stessi».