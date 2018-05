RIETI - Il 17 maggio si sono tenute nella sala dell’Urp del Comune di Rieti a Terminillo le lezioni del corso di Marketing del Turismo del professor Jean-Philippe Vaquier sotto il coordinamento del professor Bartolomeo Schirone con la partecipazione del vicesindaco di Rieti e assessore allo Sviluppo economico e turismo Daniele Sinibaldi e il presidente di Federalberghi della provincia di Rieti nonchè albergatore di Terminillo Michele Casadei.



Durante la lezione sono state affrontate le caratteristiche e criticità del turismo montano, e sono state proposte le azioni indispensabili per uno sviluppo sostenibile del comprensorio montano del Terminillo. Gli studenti hanno beneficiato di un confronto diretto con gli operatori della montagna ed hanno raccolto dati per l’elaborazione di un piano di sviluppo sostenibile del turismo del Terminillo. “Il nostro è un corso di laurea unico in Italia, esiste soltanto un altro esempio di corso dedicato alla montagna, ma le eccellenze che sta producendo il nostro corso in materia di sviluppo dell’ambiente montano ci situano all’avanguardia accademica e scientifica” ha dichiarato il direttore del Corso, Bartolomeo Schirone, Questo genere di attività sul campo, che caratterizzano il Corso di Laurea di Scienze della Montagna, stanno rendendo da tempo il nostro territorio protagonista di sperimentazioni volte a risolvere problematiche che coinvolgono l’intera fascia appenninica ed in parte anche quella alpina.



Con azioni come questa, il Corso di Scienze della Montagna dell’Università di Rieti si pone come un attore fattivo del territorio, proponendo un supporto scientifico ed accademico per contribuire ad individuare criticità e soluzioni ai problemi riscontrati nello sviluppo del territorio provinciale. Il corso di laurea si è specializzato infatti negli anni nella tematica dello sviluppo trasversale degli ambienti montani come quelli che caratterizzano quasi tutta la provincia di Rieti, dallo sviluppo dell’agricoltura e dell’industria a quello del turismo, dalla salvaguardia dell’ambiente alla sua valorizzazione economica.

