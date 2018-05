RIETI - Successo del tenore sabino Gianluca Sciarpelletti nell’opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini dove ha interpretato il ruolo di F.B. Pinkerton al Gran Teatro di Beijing, in Cina.



"Durante la recite, applausi nei punti salienti dell’opera pucciniana - spiega una nota - in particolare, è stato apprezzato il lungo duetto romantico, bello quanto difficile, per la sua intensità crescente, fino all’apoteosi dell’acuto, nel do finale. Durante l’ultimo atto, il tenore ha eseguito la romanza “Addio fiorito asil”, con accenti struggenti e fraseggio sempre puntuale ed acuti generosi, tanto che gli è stato richiesto il bis, al quale generosamente si è concesso. Il pubblico, numeroso, ha risposto con applausi anche grazie al cast tutto orientale che omogeneo, con grande professionalità ha ben fatto emergere le note e il contrasto dello sprezzante ”Yankee vagabondo”. Bella e convincente la regia tra le più classiche e collaudate che hanno dato sue tocco di struggente magia incorniciata da uno splendido coro che a bocca chiusa ha eseguito il famoso passaggio della lunga attesa della “giovane farfalla” Butterfly".

