La stagione sciistica pronta a ripartire, boom di iscrizioni per la storica “Scuola Sci Terminillo”

RIETI - Pronta a (ri)partire in massima sicurezza sul Terminillo una stagione sciistica mai così attesa e mai così complicata. Un autentico boom di iscrizioni online quello al momento incassato dalla storica “Scuola sci Terminillo”, la più grande del Lazio e tra le più importanti dell’appennino centrale, diretta, dal 2016, dal reatino Simone Munalli. Un’attività che, di fatto, non si era mai arrestata tra ciaspolate e sci d’alpinismo ma che ora è pronta ufficialmente a riaprire i battenti da lunedì quando sulle piste terminillesi scenderanno in campo da subito 25 maestri di sci per poi entrare a pieno regime con 30/35 unità nei weekend, zona gialla permettendo.

Un inizio che ha imposto restrizioni come previsto dal Protocollo antiCovid-19 per le stazioni sciistiche (mascherine in coda allo skipass, numeri contigentati) ma che il direttivo della “Scuola sci Terminillo” ha voluto ulteriormente integrare con un Protocollo interno per garantire il massimo livello di sicurezza: tamponi a tutti i maestri di sci e al personale amministrativo di segreteria, prenotazioni e pagamenti solo online, ingressi contingentati per i clienti nella sede centrale di piazzale Zamboni, raduno allievi in punti diversi e distanziati di almeno 3 metri e tante altre attenzioni per poter di nuovo tornare a sciare in sicurezza. .

© RIPRODUZIONE RISERVATA