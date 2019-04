© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Terminillo le selezioni per l’abilitazione professionale da maestro di sci di fondo. Donati e Sinibaldi: «entusiasti. Torna l’attenzione nazionale sulla nostra montagna».Il Terminillo e Rieti conquistano un nuovo ed importante appuntamento di visibilità. Il 9 aprile, infatti, il tracciato di sci di fondo dei “5 Confini” al Terminillo sarà sede delle selezioni per l’abilitazione alla professione di Maestro di sci di fondo. Rieti è stata scelta dopo aver risposto ad un bando indetto dalla Regione Lazio. L’organizzazione dell’evento sarà affidata al Collegio Maestri di sci del Lazio.«Siamo entusiasti dell’ennesimo risultato portato a casa in questa stagione – commentano il Consigliere comunale delegato allo sport, Roberto Donati, e il Vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – il 9 aprile ospiteremo atleti provenienti dal Lazio, dall’Abruzzo e perfino da diverse regioni del Nord Italia, oltre ai tecnici e alle commissioni di istruttori federali di caratura nazionale. Si tratta di una grande vetrina per il nostro territorio come raramente si era visto in passato. Dopo i campionati provinciali e regionali studenteschi e altri eventi andati in scena nella stagione invernale, possiamo davvero dire che il rilancio della montagna è cominciato. E l’attenzione del territorio e delle istituzioni sportive regionali e nazionali lo dimostrano».