RIETI - Trentatré alunni del Liceo Scientifico C. Jucci, accompagnati dal professor Antonio Pezzotti e dalla professoressa Chiara Del Soldato, sono partiti lunedì 4 marzo alla volta di Folgaria, stazione sciistica in provincia di Trento, per vivere una settimana sulla neve.«L’organizzazione prevedeva lezioni di sci con i maestri la mattina e sci libero il pomeriggio - si legge nella nota - I ragazzi, divisi in tre gruppi, dai più bravi ai principianti, hanno migliorato le loro prestazioni sportive, seguendo i consigli dei maestri. Incredibili le soddisfazioni dei principianti, che mai prima di lunedì avevano messo gli sci e che, durante la giornata di venerdì, hanno seguito i compagni più bravi in piste anche rosse».«Il clima primaverile ha reso la vacanza più piacevole ancora - prosegue la nota - Un solo giorno è stato piovoso, ma la comitiva non si è data per vinta: scesa a valle, grazie alla disponibilità dell’autista della Agenzia Grato viaggi di Foligno, che non ha avuto problemi a cambiare i programmi in seguito alle avversità metereologiche, ha visitato Bolzano nella mattina e Trento nel pomeriggio, in particolare il castello del Buonconsiglio con la famosa Torre aquila e il MuSe, lo spettacolare museo delle scienze inserito in un edificio ideato da Enzo Piano».«I professori si dichiarano soddisfatti del comportamento dei ragazzi delle classi IIIA e IIID - conclude la nota - che sono stati educati e rispettosi delle regole. La settimana bianca è risultata quindi un’esperienza da rifare, che potrebbe essere inserita in futuro tra le mete dei viaggi d’istruzione/ campi scuola dell’istituto».