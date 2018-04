RIETI - A Terminillo torna dopo 10 anni il grande sci di fondo, una competezione inserita nel calendario della Fisi Comitato Lazio - Sardegna. Lo sci Club Montepiano Reatino grazie alla ritrovata sinergia tra Provincia di Rieti , Comune di Rieti , Consorzio Smile ed alle tante collaborazioni tra cui BCC Velino, Sci Club Antrodoco, Pro Loco Terminillo, Nolo sci Nicole 2006, Scuola Sci Pian de' Valli, Blu ski Terminillo organizza per domenica 8 aprile dalle 9 una gara di sci nordico valevole per il il Campionato Regionale Tecnica Libera Gimkana Sprint riservata alle categorie Giovani-Senior, Allievi-Ragazzi e Pulcini, alla quale parteciperanno società sportive provenienti dal Lazio, Abruzzo, Molise. Un evento accolto con molta soddisfazione e che rappresenta un punto di ripartenza per il rilancio del Terminillo

Venerdì 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:43



