Sci Club Terminillo al top a Campo Felice: le 10 medaglie nello Speciale lo incoronano come il migliore del Lazio

RIETI - Lo Sci Club Terminillo protagonista anche ai regionali di slalom speciale che si sono svolti a Campo Felice. Dopo le 12 medaglie ottenute ieri, eccone altre 10 oggi che incoronano lo sci club del presidente Gino Sebastiani come il migliore a livello agonistico nel Lazio. Oggi sono stati vinti quattro ori, tre argenti e tre bronzi.

Medaglie d'oro

- Foster Tirabassi Victoria, Cat. Super Baby femminile.

- Sticca Lucrezia, Cat. Baby 2 femminile.

- Ranalli Maria vittoria, Cat. Cuccioli 1 femminile.

- Borgia Edoardo, Cat. Cuccioli 1 maschile.

Medaglie d'argento

- Bonannno Lucrezia, Cat. Super Baby femminile.

- Ranalli alessandro Cat. Cuccioli 2 maschile.

- Fiorentino Luca Maria, Cat. Ragazzi maschile.

Medaglie di bronzo

- Bacelli Enmanuel, Cat. Super Baby maschile.

- Labonia Martina, cat. Baby 2 femminile.

- Fioravanti Flavio, Cat. Giovani maschile.

Da annotare anche la dodicesima medaglia di bronzo nel Gigante di ieri con Fiorentino Luca Maria.

«Grazie ai ragazzi, agli allenatori e alle famiglie che credono in quello che facciamo. Un plauso dal nostro presidente, Gino Sebastiani, che commenta in modo fantastico il grande risultato e ricorda sempre: «Nessun traguardo è irraggiungibile, basta crederci e non mollare mai».

