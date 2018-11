RIETI - Splendido risultato per la Scuola Sci Terminillo, premiata a Modena in occasione della manifestazione Skipass, la più grande Manifestazione dedicata al turismo e agli sport invernali.



La Scuola Sci è arrivata 4° Classificata su 200 scuole partecipanti, in occasione delle finali nazionali del 41° Gran Premio Giovanissimi, tenutosi lo scorso Marzo a Roccaraso, hanno ritirato il prestigioso premio il Direttore Simone Munalli ed il vice direttore Giacomo Mannetti.



«Un ringraziamento particolare ai ragazzi, alle loro famiglie e a tutti gli allenatori che con passione e professionalità li seguono quotidianamente. Per la stagione 2019 le finali regionali si svolgeranno il 23.02.18 al Terminillo organizzate proprio dalla Scuola Sci Terminillo». © RIPRODUZIONE RISERVATA