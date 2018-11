© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Come da tabella di marcia sono rientrati i quindici atleti dello Sci Club Terminillo convocati per il quinto stage di allenamento in Val Senales, (Bz). Si tratta di Maria Vittoria Ranalli, Lucrezia Sticca, Martina Labonia, Andrea Leonetti, Luca Maria Fiorentino, Alessandro Ranalli, Edoardo Borgia, Manuel Barbante, Greta Kichelmacher, Marcello Manzara, Leonardo Novelli, Alessandro Casadei, Francesco Briganti, Rosita Chiaretti.Gli atleti sono stati accompagnati dagli allenatori Angelo, Michela e Serena; le attività di allenamento svolte durante la settimana sono state molto efficaci e soddisfacenti. Il periodo di allenamento è stato caratterizzato da giornate carenti di sole, con una coltre di neve fresca di oltre 80 cm.Ottimo il lavoro svolto sulla neve, con sedute di allenamento sia in Slalom che in Gigante su piste riservate, precluse ai turisti. Il lavoro sugli sci, personalizzato per ogni atleta, è stato completato con sedute pomeridiane di atletica. Prossimo appuntamento per il settimo stage di allenamento fino al 2 dicembre sulle nevi della Val Senales o Solda (Bz).