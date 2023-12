Al via il nuovo Sci Club Leonessa. Il presidente Ciavatta: «Ripartiamo con entusiasmo»

RIETI - Sabato 16 dicembre alle 17,30 presso l'Auditorium Santa Lucia si terrà la presentazione del nuovo direttivo dello Sci Club Leonessa. Il club reatino, nato il 31 ottobre 1984, vanta una antica e gloriosa tradizione: allenamenti, gare, corsi di sci alpino e nordico, aggregazione, socializzazione e tanta amicizia. Il Terremoto prima e il Covid dopo hanno però fermato il naturale processo di crescita.

Ma adesso è tempo di ripartire come spiega il nuovo Presidente dello Sci Club Tommaso Ciavatta: «Ripartiamo in punta di piedi con la speranza di rinnovare i successi di un recente passato. L'obiettivo principale è di ritrovare quell'entusiasmo e quello spirito di aggregazione che hanno sempre caratterizzato il nostro sci club».

In un territorio prettamente montano, e con gli impianti di risalita a portata di mano il desiderio di sciare è sempre forte. «Certamente – conferma Ciavatta – lo sci, sia alpino che nordico, ha sempre recitato un ruolo di primissimo piano nel nostro territorio.

Dallo sciatore principiante che vuole iniziare a muovere i primi passi sugli sci al più esperto che vuole migliorarsi e perfezionare la tecnica, è un gioco da ragazzi sciare sui nostri tracciati di Monte Stella o sugli anelli Fontenova e Vallonina per il fondo. Oltre all'agonismo e all'organizzazione di gare di rilevanza regionale cercheremo inoltre di promuovere lo sci anche a livello amatoriale attraverso corsi per bambini e principianti cercando di inculcare loro l'amore, lo spirito e la cultura per la montagna».

Nel corso della serata si terrà inoltre un dibattito relativo all'introduzione dello sport nella costituzione. Previsti gli interventi di un referente territoriale della scuola di educazione fisica e motoria provinciale e del presidente del Comitato Regionale della Fisi. Al termine tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie.