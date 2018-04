RIETI - Ancora un successo per la sciatrice reatina Giulia Castelli; questa volta nel criterium nazionale cuccioli, che si è disputato il 7 e 8 aprile sulle nevi Emiliane di Corno alle Scale .In quello che di fatto è considerato il Campionato Italiano per i giovani sciatori di 11 e 12 anni, si sono dati battaglia circa 700 piccoli atleti, i migliori selezionati in ogni regione d’Italia.



Due giorni di gare e un parterre d’eccezione (presenti Sofia Goggia e Flavio Roda) per disputare due manche di slalom speciale ed una di skicross. Giulia, atleta della squadra regionale del Lazio, da 3 anni nella Nazionale Team Race Vitalini e da quest’anno anche nelle fila dello Sci Club Livata, si è distinta tra oltre 160 concorrenti, chiudendo le due manche di Slalom Speciale in ottava posizione.



Dopo una intera stagione ricca di successi in ambito regionale ed interregionale, uno splendido risultato, questo, che riconferma Giulia Castelli tra le sciatrici più forti di tutto il panorama nazionale.

Gioved├Č 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:47



