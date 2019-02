© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rieti conquista i Campionati Regionali studenteschi di sci. Non accadeva da 20 anni.Dopo il grande successo dei Campionati provinciali studenteschi di sci, che hanno riportato dopo 11 anni centinaia di ragazzi a sfidarsi sulle piste del Terminillo, la montagna reatina conquista anche la fase regionale del Lazio della competizione.L’ufficializzazione è arrivata nei giorni scorsi con la comunicazione dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola che - in collaborazione con la Cr Fisi Lazio-Sardegna e il supporto di Comune di Rieti, Fisi provinciale, Scuola Sci del Terminillo e Sci Club Terminillo - organizzerà la competizione sul Terminillo il giorno 27 febbraio.“Avevamo promesso che avremmo riportato attività al Terminillo e lo stiamo facendo – commenta il consigliere delegato allo sport, Roberto Donati – la fase provinciale è stata un successo che ha entusiasmato tutti gli organizzatori e i partecipanti e l’assegnazione della fase regionale, a distanza di circa 20 anni dall’ultima volta, è un altro riconoscimento all’importanza della nostra montagna e al lavoro sinergico che tante realtà, istituzionali e private, stanno conducendo per rilanciare il Terminillo. Avanti così”.