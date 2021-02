Rieti, in partenza il portale sullo sci sicuro ideato dall'avvocato reatino Francesco Persio

RIETI - Online da lunedì 8 febbraio il portale interamente dedicato al mondo dello sci. Sarà l’ex campionissimo, Kristian Ghedina a presentare – con un videomessaggio online - il nuovo portale www.sciaresicuro.it pensato e ideato dall’avvocato reatino, Francesco Persio attualmente componente della Commissione governativa per la riforma dello sport e autore del primo manuale dello sciatore: “La tua sicurezza sugli sci”, realizzato con la partecipazione di Alex Zanardi, Gustavo Thoeni, Paolo De Chiesa, Piero Gros e Kristian Ghedina. Sarà uno spazio web ricco di contenuti tecnici, consigli pratici, prescrizioni e ogni altra notizia sul mondo dello sci a 360 gradi e per sciare in sicurezza. Nel sito anche rubriche dedicate su regole di condotta degli sciatori, preparazione atletica, alimentazione, attrezzatura tecnica e soccorso. Neanche i baby sciatori e il tema della disabilità sono stati trascurati con ampi spazi dedicati alla sicurezza dei bambini e dei disabili. Un sito che nasce sotto l’egida del Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le righe del portale anche le ultimissime e importanti novità previste nel nuovo Testo Unico sullo Sport con l’inserimento di un impianto normativo che, modificando la Legge 363/03, introduce rilevanti cambiamenti in materia di sicurezza degli sciatori. Appuntamento dunque a lunedì con il portale dedicato non solo al popolo degli sciatori ma anche degli sportivi in genere.

