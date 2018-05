di Emanuele Faraone

RIETI - Segnali di crescita importanti e una buona scherma dimostrata in pedana per gli atleti del Club Scherma Rieti alla tre giorni di Riccione per il 55° Gran Premio giovanissimi. Gli schermidori reatini però non riescono a centrare la finale del torneo arrestandosi alla preliminare fase ad eliminazione diretta. Sei complessivamente i ragazzi allenati da Matteo Serilli in lizza al Gran premio riminese.



Nella categoria Allievi (13 anni) Tommaso Magi, dopo aver disputato un buon girone iniziale con 3 vittorie e tre sconfitte (di cui due avvenute per 5-4), ha perso alla prima eliminazione diretta con il punteggio di 15-13 contro un avversario ostico ma sicuramente non superiore da un punto di vista tecnico.



Tra le donne, nella sezione Allieve, sono scese in pedana Sofia Sabetta e Federica Nobili. Per entrambe un ottimo girone iniziale dal quale le due giovani reatine sono uscite a testa alta colpendo di spada in maniera tecnica ed efficace ma poi per loro è arrivata l’uscita di scena nella successiva fase ad eliminazione diretta man mano che il tabellone andava assottigliandosi.



Buona anche la prova di Giuseppe Marras e Vincenzo Simeoni che hanno ottenuto degli ottimi piazzamenti andando a classificarsi nella parte alta del tabellone tirando benissimo e tenendo testa a duellanti più grandi.



Nella sezione Giovanissimi (11 anni) Ludovico Severoni, in un girone particolarmente ostico, si è arreso alla prima eliminazione diretta dopo aver condotto un’eccellente scherma per tutta la gara. .

Sabato 26 Maggio 2018



