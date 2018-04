di Emanuele Faraone

RIETI - Si arresta alla fase regionale il cammino in Coppa Italia dei giovani schermidori del Club Scherma Rieti. Nonostante una buona prestazione collettiva, sia nel settore maschile che femminile, nessuno riesce a staccare il biglietto per la successiva fase della Coppa Italia nazionale di spada. Qualche chance rimane aperta solo per il maestro Matteo Serilli che, non avendo ottenuto per sole cinque posizioni la qualificazione diretta alla prova nazionale, spera ora nel decalage (scorrimento della classifica generale in caso di impedimento o rinuncia degli atleti).



In lizza, nella due giorni disputata al palasport di Cassino, i ragazzi della categoria Open: Matteo Serilli (26 anni), Cristian Ieie (17) e Alessio Festuccia (16) mentre, tra le donne, Sara Lancia 16 anni e le 14enni Vittoria Fornari e Francesca Costantini che hanno difeso a colpi di spada i colori del Club Scherma Rieti. Nonostante si trattasse dell’esordio al primo anno nella categoria Open il giovane terzetto in rosa, tra un affondo e una stoccata, ha ottenuto un lusinghiero piazzamento di metà classifica in un tabellone che ha visto la partecipazione di oltre 100 ragazze provenienti dalle cinque province laziali. Tra gli uomini, 146 gli schermidori totali in gara, i reatini non ce l’hanno fatta a piazzarsi tra i primi 46 qualificati assoluti che hanno guadagnato un posto alla successiva fase nazionale. E ora grande attesa per i risultati delle categorie giovanili in programma a maggio che vedrà in campo gli schermidori in erba.



«Chiudiamo comunque positivamente la stagione – spiega il maestro Serilli – i ragazzi sono in continua crescita e questo è quello che conta veramente. L’obiettivo adesso è quello di raggiungere tutti la fase nazionale nel corso della prossima stagioneagonistica. Ragazzi e ragazze sono motivati e hanno voglia di fare bene. Ora – chiude il tecnico reatino - toccherà ai più piccolini che il prossimo mese di maggio, nelle categorie 10/14 anni, saranno impegnati nella finale del campionato italiano under 14».

11 Aprile 2018



