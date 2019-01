RIETI - Il Rieti ufficializza l'acquisto del difensore Stefano Scardala, per lui un ritorno.



"Il Football Club Rieti 1936 - spiega una nota della società - comunica di essersi aggiudicato le prestazioni sportive del calciatore Stefano Scardala. Un ritorno in amarantoceleste che non ha bisogno di troppe presentazioni. Nato a Tivoli, il 30 luglio 1981, Scardala è un difensore centrale che va a rinforzare il reparto arretrato di mister Capuano. Lo scorso anno è stato uno degli eroi che ha riportato la Serie C a Rieti e che nel suo curriculum vanta 452 presenze tra Lega Pro e Serie D. Indosserà la maglia numero 3". © RIPRODUZIONE RISERVATA