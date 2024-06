A Scandriglia si conferma il sindaco uscente Lorenzo Ferrante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Obiettivo secondo mandato centrato per Lorenzo Ferrante, che con il 60,77% dei voti (973) supera il rivale e candidato sindaco Gianfranco Massimiani (628 voti per il 39,23%) confermandosi sindaco di Scandriglia. Una vittoria che era nell’aria quella di Ferrante, che nonostante l’ottimo risultato della combattiva concorrenza alla fine è stato premiato per il mandato amministrativo appena concluso. Ora per lui altri cinque anni all’orizzonte, per poter portare avanti la progettualità avviata nel 2019.