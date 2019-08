© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Appuntamento con gli eventi del Centro Giovanile a Scandriglia dal 12 al 14 agosto, per la VII edizione della Festa dei Giovani.Si parte domani, 12 agosto, con l'apertura degli stand gastronomici (Birra, patatine, supplì, hamburger, panini con salsiccia) fissati alle 19, più tardi c'è l'esibizione degli "Uforockband in Concerto" con le loro sigle dei cartoni animati di tutti i tempi.Ricco programma anche per martedì 13, con gli stand gastronomici e la proiezione del film " Quo Vado" di Checco Zalone.Gran finale il 14 agosto, con la serata più importante della manifestazione, si parte alle 17 con l'animazione della "Città dei bimbi", poi stand gastronomici e alle 21 spettacolo musicale con l'orchestra Paradise. Dalle 22 c'è l'esibizione più importante della rassegna, con lo spettacolo di cabaret di Marco Marzocca, attore e comico in passato protagonista a "Zelig", assieme a Stefano Sarcinelli. Chiusura affidata ad Alessandro Ferrante, col suo dj set.