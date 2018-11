© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Prenderanno il via domani a Scandriglia i festeggiamenti in onore di Santa Cecilia e che vedranno protagonista la banda musicale con un suggestivo concerto. Un tradizionale appuntamento che torna a rinnovarsi tra presente e passato nella terra dell'olio con celebrazioni religiose e festeggiamenti civili in programma nella giornata di domani, sabato, e domenica. Il via alle ore 17.30 con la messa nella chiesa parrocchiale del centro sabino mentre alle 18.30 è previsto il concerto della banda musicale di Scandriglia presieduta da Alessia Palocci e diretta dal maestro Claudio Gamberoni. Previsti brani di grande spessore che andranno a toccare Rossini (Semiramide), Van der Roost (Puszta), Barnes (Yorkshire ballad) fino a Paul Lincke (Berliner luft). Quest'anno la banda con una marcia appositamente dedicata ricorderà l'indimenticabile figura del compianto vicepresidente, Roberto Taddei prematuramente scomparso il cui ricordo rimane indelebile non solo a Scandriglia.