RIETI - Ultimo appuntamento del girone blu di Supercoppa, con la sfida tra Givova Scafati e Zeus Npc Rieti (domenica 15, PalaMangano, ore 19) che svelerà le sorti del raggruppamento. Entrambe a quota 4 punti, attualmente la testa del girone è occupata dai campani, cha hanno la meglio sulla differenza canestri, ma ciò che interessa di più ai due tecnici è il percorso di crescita che i rispettivi roster stanno intraprendendo. Così come per Rossi, anche coach Giulio Griccioli, già tecnico dei campani nel biennio 2010-12, di rientro in A2 dopo la parentesi nello staff tecnico della Virtus Bologna nella passata stagione, ricorda che siamo solo alla fase di preparazione del campionato, nonostante i rotondi successi dei suoi ragazzi contro Latina ed Eurobasket.Una campagna acquisti importante quella realizzata dalla Givova in estate, che ha prima riconfermato 4 giocatori della passata stagione (Tommasini, Contento, Ammanato e il titolarissimo Rossato ), poi due graditi ritorni come quelli di Crow e Luposor, che già in passato avevano fatto bene in gialloblù. Di ottimo livello anche la coppia di americani Frazier-Putney, il primo in cerca di riscatto, mentre l'ala grande ritrova il campionato italiano a distanza di anni dal debutto in A1 a Caserta. Per il ruolo di centro, c'è il versatile Fall, ex Ebk, Torino e Casale tra le tante, l'under è Markovic.«Difficile dirlo adesso. La parte di girone dove siamo collocati noi quest'anno ha una media più elevata, le punte sono ad Est, con Udine ad esempio. Qui ad ovest ci sono 6/7 team che possono lottare per un campionato di medio alto livello. Questa nuova formula è tutto da scoprire».«Noi dobbiamo lavorare per crescere, dopo che lo scorso anno la società ha preso una scottata non raggiungendo i playoff, dovendo fronteggiare diversi infortuni nel corso della stagione. Sicuramente vogliamo i playoff con la posizione più alta possibile, ambiamo a primeggiare, ma senza fretta».«Il ragazzo si è ristabilito sul piano fisico, certo gli manca una stagione intera, anche perchè a parte lo scorso anno a Rieti, due anni fa aveva iniziato in un altro torneo per poi chiudere la stagione a Treviglio. Dovremmo monitorare sia Frazier che Tomassini (altro ex Npc), anche lui lo scorso anno ha affrontato un intervento chirurgico. Per Frazier questa stagione, dovrà trovare il giusto spazio se vuole ambire anche a tornei di più alto livello».«Indubbiamente per noi allenatori non è il massimo, ma i nostri obiettivi vanno per il campionato. Sono partite inserite nel processo di crescita della squadra, non mi aspetto nulla di particolare, sappiamo che è una settimana durissima che stiamo affrontando con il massimo impegno».