LA COMMEMORAZIONE DI KOBE BRYANT

LE ASPETTATIVE DEI COACH

COSI' IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

Givova Scafati

Arbitri

ALTRE GARE, IX DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Rieti-Scafati è l'ennesimo crocevia stagionale, per una Zeus Npc che tra alti e bassi non ha mai incassato tre sconfitte consecutive, quindi stasera per evitare brutte sorprese in chiave classifica è vietato fallire. Il match è da dentro e fuori, Givova e Zeus sono appaiate a quota 22 e queste sono le sfide che possono fare la differenza: entrambe reduci da una sconfitta, Scafati in casa contro l'Ebk Roma, mentre più pesante la batosta dei reatini rimediata a Biella. Stavolta però servirà anche una prestazione convincente e non stare a guardare come accaduto in Piemonte: un buon approccio alla gara e stringere le maglie in difesa, perché dall'altra parte c'è un potenziale offensivo di calatura e PalaSojourner o no, i vari Frazier, Stephens se in giornata, possono spazzarti via dalla partita. Per cancellare la brutta figura di Biella, tutta la squadra è chiamata al riscatto: c'è bisogno però di una reazione d'orgoglio da parte di tutti, per riconquistare immediatamente l'affetto di un pubblico, sfiduciato e arrabbiato, dopo il finale di Cisterna e il ko di Biella.Tutto questo andrà in scena in una cornice suggestiva ed emozionante, infatti stasera Rieti celebra "La Notte di Kobe", la Npc assieme al Comune e la Provincia omaggeranno il campione dei Lakers, consegnando all'eternità il legame tra il campione e la città dei suoi primi passi.La maglia 24 della leggenda dei Lakers sarà collocata vicino alle casacche di Sojourner e Brunamonti, tutto questo davanti alle telecamere dell'agenzia statunitense Associated Press. Si prevede una grande affluenza di pubblico e la società raccomanda ai propri sostenitori di arrivare all'impianto intorno alle 20.30, con la commemorazione che prenderà il via qualche minuto prima della palla a due.Alessandro Rossi, presenta così il match: «Vogliamo cancellare la brutta partita di domenica, cercando di portare il pubblico dalla nostra, perché abbiamo qualcosa da farci perdonare. Siamo noi primi a cercare di fare il massimo, giochiamo contro una squadra di talento, che ha l'esperienza e la personalità per venire a Rieti e giocare ad armi pari. Noi dovremmo essere bravi nel gestire il ritmo del gioco, provare in poco tempo a mettere qualche granellino nei loro ingranaggi offensivi. Siamo sicuri che se riusciremo ad esprimere la giusta energia in campo, anche il nostro pubblico potrà darci una mano».Per Scafati l’assistente allenatore Sergio Luise: «Venivamo da tre vittorie consecutive e contro Eurobasket Roma speravamo di poter sfruttare il turno casalingo per centrare una vittoria che sarebbe stata importante, anche alla luce dei risultati provenienti dagli altri campi, per raggiungere le posizioni di classifica che ci competono. Pertanto, siamo obbligati ad andare a fare risultato a Rieti mercoledì sera, su uno dei campi più tosti dell’intero campionato, dove il pubblico gioca un ruolo importante. I nostri prossimi avversari sono reduci da una sconfitta a Biella e di sicuro metteranno in campo la nostra medesima voglia di vincere, proprio per riscattarsi immediatamente. Rieti è molto ben allenata, esprime un gioco che ha nella difesa il proprio marchio di fabbrica e poi, nel roster, ha un giocatore come Cannon, in grado di giocare sia spalle che fronte a canestro. Ultimamente hanno cambiato il secondo straniero, ingaggiando un atleta espertissimo della categoria come Raffa. Non dimentichiamoci poi di Passera, atleta che conosco bene per averlo allenato sia a Reggio Calabria che a Scafati e che ritengo essere uno degli ultimi veri playmaker ancora in circolazione in Italia».: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 5 Cannon, 8 Vildera, 11 Raffa, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Fornara, 98 Buccini. All. Rossi: 00 Markovic, 0 Portannese, 1 Tommasini, 5 Crow, 9 Luposor, 11 Spera, 18 Rossato, 20 Fall, 23 Stephens, 30 Frazier. All. Perdichizzi: Gonella (Ge), Puccini (Ge) e Grazia (Bg)Ebk Roma - LatinaBiella - TreviglioAgrigento - BergamoTrapani - TortonaCasale - OrlandinaNapoli - TorinoTorino 30Casale, Agrigento e Biella 26Tortona e Trapani 24Rieti, Treviglio e Scafati 22Napoli 20Latina 18Ebk Roma 14Orlandina 12Bergamo 8