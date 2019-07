© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo la firma di JJ Frazier, secondo americano per la Givova Scafati, ha firmato un contratto annuale a Raphael Putney. Ala di 206 cm, atleta del 1990, per lui è la seconda esperienza in Italia, infatti ha giocato a Caserta nella stagione 2016/2017 nel massimo campionato, facendo registrare un buon rendimento. Un vero colpaccio per Scafati, che con l'acquisto di Putney chiude in anticipo il roster, dopo aver messo a segno gli innesti Frazier e Fall, insieme ai ritorni di Crow e Luposor, più diverse conferme della passata stagione. A Casale dopo l'accordo con Sims si lavora sulla guardia americana, piace Chris Roberts, lo scorso anno a Treviglio. Bollente il mercato degli americani: Agrigento è vicina alla firma con Tony Easley, sondato da diverse squadre nei giorni scorsi, su tutte Biella, con i piemontesi che poi hanno virato su altri profili. A Roma, l'Eurobasket, come primo straniero avrebbe scelto Tony Miles, ex Scafati e Cagliari. A Bergamo oltre al nuovo coach, Marco Calvani, ci sarà Gianluca Petronio nel ruolo di Gm.