RIETI - Eccezionale risultato per gli studenti della scuola media Ricci alle fasi regionali dei campionati studenteschi di scacchi, che si sono disputati sabato 7 aprile nell'Istituto comprensivo “Via Mar dei Caraibi” di Lido di Ostia (Roma).



Le ragazze Beatrice Conti, Ludovica Grego, Marta Di Carlo, Melissa Caloisi Confalone e Asia Iacuitto si sono laureate campionesse regionali, mentre i ragazzi Damiano Abbina, Leonardo Maistrello, Gabriele Martoni, Filippo Melchiorre, Ludovico Russo e Thomas Zehe hanno strappato un ottimo terzo posto, entrambe le squadre parteciperanno al Campionato Nazionale che si svolgerà presso il “Pala Dean Martin” a Montesilvano dal 10 al 13 maggio.



Il sistema di gioco è stato quello semplice all’italiana, con minimo cinque turni e con tempo di riflessione di 30 minuti per giocatore ogni partita, rispettando le regole del “Rapid Play” Fide, e per ogni categoria si sono qualificate le prime tre squadre maschili, femminili e miste.



Tutti gli atleti-scacchisti hanno mantenuto nervi saldi e capacità di concentrazione, riuscendo abilmente a districarsi tra mosse, contromosse, arrocchi e scacchi matti, pianificando tattiche e soluzioni valide, ma soprattutto giocando con pazienza e correttezza.



Il dirigente scolastico professoressa Paola Testa, l’insegnante del laboratorio di scacchi professor Umberto Bellino, i docenti e compagni si congratulano con questi giovani, orgoglio dell’intero Istituto, e manifestano tutto il loro ottimismo per la fase nazionale di maggio.

Mercoled├Č 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:29



