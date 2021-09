Calisse su disservizi e ritardi lamentanti dai cittadini: «Attendo chiarimenti»

Sabato 11 Settembre 2021, 15:19

RIETI - Ecco la nota del presidente della Provincia, Mariano Calisse, sulla vicenda Saprodir: «Congiuntamente ai soci della società a partecipazione pubblica saprodir nonché rappresentanti legali degli enti pubblici che l'hanno costituita, ho inviato una nota alla Spett.le società in oggetto per ottenere chiarimenti circa le lamentele avanzate dai cittadini in merito ai disservizi ed i ritardi sulla programmazione prevista. Da non sottovalutare, la segnalazione proveniente dalla segreteria Utl Ugl di Rieti, riguardo le doglianze di alcuni dipendenti, che hanno più volte segnalato il mancato rispetto dell'orario di lavoro, del lavoro straordinario non correttamente retribuito ed il mancato rispetto di altri istituti contrattuali, ad esempio i riposi compensativi. Certo di una risposta celere e risolutiva da parte della società, resto in attesa di chiarimenti».