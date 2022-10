Nel weekend torna la kermesse “I Sapori del Borgo Antico”

RIETI - I Sapori del Borgo Antico tornano a Castelmenardo, frazione di Borgorose, dopo 2 anni di stop a causa del covid. Un fine settimana (29-30 ottobre) di festa nel paese del Cicolano, che ospiterà tutte le tappe del percorso enogastronomico, con prodotti locali e piatti tipici come la pizza sfogliata, i Longarelli all’arrabbiata, le lenticchie di Rascino e i formaggi degli allevatori locali.



Non solo cibo, ma anche birre artigianali e vini da cantine abruzzesi e laziali e ancora attività e spettacoli. Tra gli stand, anche quelli dedicati a pratiche tradizionali come l’uncinetto e la caseificazione; spazio anche ad approfondimenti sulla micologia e allo spettacolo itinerante dei “Briganti di Cartore”, con musica dal vivo e sbandieratori.





Due giorni, il sabato dalle 16 fino a sera e la domenica a partire dalle 10, per riscoprire i sapori del nostro territorio e curiosare tra le numerose tappe del percorso enogastronomico. Un lavoro che soddisfa gli organizzatori, i quali dedicano il tutto a Daniele, membro dello staff che non potrà esserci a causa di seri problemi di salute. E sempre l'organizzazione ringrazia il Comune di Borgorose, la Provincia di Rieti, il gruppo azione locale Salto Cicolano, l'ass. "Amici egliu castegliu" e la Fondazione Varrone per il patrocinio dell'evento.