RIETI - Gli appuntamenti del 26 dicembre, festività di Santo Stefano, a Rieti e in tutto il Reatino.Rievocazione storica del primo presepe vivente al mondo, realizzato da San Francesco a: sotto il santuario francescano, si rinnova la tradizione oltre alla devozione. Una spettacolare scenografia, oggi alle 17, e poi le repliche del 28, 29 dicembre 1, 5 e 6 gennaio sempre alle 17. Scenografia a semicerchio, in modo da creare un effetto “anfiteatro”, con tribune modulari da oltre 2.000 posti a sedere, si potrà godere della rievocazione. Presenti tensostrutture riscaldate. Possibilità di visite guidate alla scoperta del centro storico completamente ristrutturato e del sentiero degli artisti, un museo a cielo aperto con 26 affreschi che abbelliscono i muri esterni delle case antiche. Sarà inoltre possibile ammirare il Museo dei Presepi, che accoglie diverse espressioni artistiche della Natività e la statua, alta 5 metri, raffigurante San Francesco. Presepe subacqueo alle Sorgenti die presepi sotto le volte del vescovado aAll’Abbazia di, oggi alle 18.30, concerto “Fiocchi di note” dell’Ensemble “Gli Allegri”.“Natale a”, dove oggi alle 17.30, nella frazione di, nella Chiesa di San Michele Arcangelo, il coro della parrocchia e i piccoli musicisti del paese daranno vita a un concerto. Oggi “Santo Stefano a C”, nella chiesa dei Ss. Rocco e Isidoro alle 18.30: liberamente tratto dai “Racconti della tradizione natalizia”, la rappresentazione de “La stalla di Ruth”. Per le “Stelle di Natale” a, oggi dalle 16.30, presso il centro anziani, la tradizionale tombolata e il momento conviviale tra cioccolato caldo e biscotti. Aalle 16, al teatro Tozzi, proiezione di film per ragazzi. A, oggi, il “Magico villaggio di Babbo Natale”.