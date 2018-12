RIETI - Grande festa al centro pastorale di Santa Rufina dove il comitato dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate ha organizzato questo pomeriggio una tombola di solidarietà.

Il ricavato di tutti i festeggiamenti in onore del Santo confluirà in un fondo di solidarietà che sarà poi destinato alle famiglie più in difficoltà del paese.



"Quando si sta insieme è sempre una bella cosa - commenta il parroco don Emmanuele Dell'Uomo D'Arme mentre aiuta gli organizzatori pescando i numeri vincenti - Soprattutto oggi festa della Santa Famiglia è bello condividere quello che si ha con tutti grandi e piccini".Presenti grandi e bambini appassionati di uno dei giochi più amati delle feste.Tra loro anche il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli, che ha portato a casa anche tre ambi e un terno."È una iniziativa lodevole e divertente - commenta il primo cittadino - Anche per i premi abbiamo coinvolto la comunità. Un plauso a don Emmanuele e alla parrocchia che hanno saputo organizzare un bel momento di festa".Al termine della serata premi per tutti i bambini e pizze fritte per tutti.

