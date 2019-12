© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un pomeriggio in musica, aspettando il Natale, al centro pastorale di Santa Rufina, dove è andata in scena la recita dei bambini del catechismo. Coordinati dal parroco don Emmanuele Dell’Uomo D’Arme e dai catechisti, i piccoli attori e cantanti hanno raccolto gli applausi del numeroso pubblico presente.“Abbiamo visto impegnati tutti i bambini del catechismo, sia quelli che frequentano il corso della Prima Comunione, sia quelli della Cresima – spiegano i catechisti – La preparazione ha preso il via nel mese di settembre, con diversi incontri per organizzare al meglio la recita. È stato un lavoro impegnativo, che ci ha permesso di veder realizzato uno dei nostri sogni. Anche i bambini sono stati veramente preziosi e hanno messo il massimo impegno, per far sì che tutto si svolgesse nel migliore dei modi”.Al termine anche un momento per augurarsi buone feste, davanti ad una tavola imbandita. Domenica 29 dicembre la comunità si ritroverà nuovamente al centro pastorale di Santa Rufina, per un altro imperdibile momento delle feste, la tombolata.