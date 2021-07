Santa Rufina in gioco, al via la settimana che assegna i trofei

Lunedì 26 Luglio 2021, 13:07

RIETI - Al via la seconda settimana di Santa Rufina in gioco, il torneo in campo al centro sportivo di S. Rufina fino all’1 agosto. Dopo la ricca serata di ieri, e con le prime gerarchie che cominciano a delinearsi, le gare riprendono anche per stasera: i giochi si aprono con il padel già dalle 20.30, mentre sul palco i “Binario 3” trasmetteranno l’energia giusta attraverso la musica di Ligabue.

Risultati VII giornata



Calcio a 5

Fabietto Bar – Beer Sheva 2-2

Ram – i Vecchietti 2-16

Babadook – S.Sbronza 10-2

Beach Volley

Sgateam – Gialosai 2-0

Patate Bollenti - #SaveTheBall 0-2

Patate Bollenti – Il Bacino del Giometra 0-2

Padel

Pietropaoli Zebi – Cardini Grillo 6-4/2-6/7-9

Pietropaoli Zebi – Petrangeli A. Guadagnoli 6-7/6-3/3-7

Rossi Cerri – Iacobelli Oddi 6-2/2-6/4-7

Beccarini Beccarini – Miriello Boni 5-7/3-6

Palenga Petroni – Nieddu Miccioni 6-4/7-6

Volpe Sebastiani – Faggi Galeone 6-0/6-2

Basket

Milwaukee – Garbage Time 57-44

Gabbia

Mac.Francia – Bo 9-13

Berni y Patani – La Cicolana 13-4

Programma gare VIII giornata



Calcio a 5

Ore 21.45: Takeda – Edil Jd Arte

Ore 23: Cantalice Boys – Beer Sheva

Beach Volley

Ore 22: #SaveTheBall – Il Bacino del Giometra

Padel

Ore 20.30: S.Donati Biagini – Larai Perugi

Ore 21.15: Primerano Dionisi – Santantoni Desideri

Ore 22: Panitti Marchioni – Nieddu Miccioni

Ore 22.45: Bandiera Del Rio – Santoprete Gudini

Ore 23.30: Palenga Petroni – Coletti Giovannelli



Basket 3vs3

Ore 21.30: I Lupi – Le Pantere

Ore 22.30: Rum & Pecora – Garbage Time

Gabbia

Ore 21: Mac Francia – Berni y Pantani

Ore 21.30: S. Sbronza – La Cicolana

Ore 22: Real Sardella – F.C. Solo Campari

Ore 22.30: Cesaretti – Desperados