Santa Rufina in gioco non conosce soste, una domenica con 13 sfide

Domenica 25 Luglio 2021, 13:30

RIETI - Volge al termine la prima settimana di S.Rufina in gioco, che stasera promette un programma ricco di sport e divertimento. Tornano in campo calcio a 5, beach volley e la gabbia, dopo lo stop di ieri; proseguono anche i match di basket e padel: oggi si giocherà sulle note di Lucio Battisti, grazie alla reinterpretazione in chiave rock della “Statale 4”.

Risultati VI giornata



Basket 3vs3

Ore 21.30: Rum & Pecora – Milwaukee Beck 54-63

Padel

Iacobelli Oddi – Tocca Bartolucci 1-6/6-0

Angelucci Colarieti – P.Orlando Mazzilli 6-3/6-3

Programma VII giornata



Calcio a 5

Ore 20.30: Fabietto Bar – Beer Sheva

Ore 21.45: Takeda – Ram Srl

Ore 23: Babadook – S.Sbronza

Basket

Ore 21.30: Milwaukee – Garbage Time

Beach Volley

Ore 21: Sgateam – Gialosai

Ore 22: Patate Bollenti - #SaveTheBall

Ore 23: Patate Bollenti – Il Bacino del Giometra

Padel

Ore 19.15: Pietropaoli Zebi – Cardini Grillo

Ore 20: Cornacchiola A. Guadagnoli – Pietropaoli Zebi

Ore 20.45: Rossi Cerri – Iacobelli Oddi

Ore 21.30: Beccarini Beccarini – Miriello Boni

Ore 22.15: Palenga Petroni – Nieddu Miccioni

Ore 23: Volpe Sebastiani – Faggi Galeone

Gabbia

Ore 21: Mac.Francia – La Cicolana

Ore 21.30: Berni y Patani – S.Sbronza

Ore 22: Real Sardella – Desperados

Ore 22.30: Berni y Pantani - La Cicolana