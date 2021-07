Santa Rufina in Gioco continua anche nel weekend: in campo padel e basket

Sabato 24 Luglio 2021, 16:37

RIETI - Prosegue a pieno regime il Santa Rufina in Gioco, che da ieri ha aggiunto al suo programma anche le partite di gabbia. Debutto positivo per la nuova disciplina in gara, mentre continuano i match di basket e padel: gli unici in campo oggi, considerato lo stop per beach volley, futsal e gabbia fino a lunedì. Un’altra serata da non perdere anche per gli amanti della buona musica: stasera lo spettacolo è offerto dalla “Requeen Band”, tributo ai Queen.

Risultati V giornata

Calcio a 5

Takeda – RAM SRL 4-3

Babadook – Bandoleros 10-1

Padel

Rossi Cerri – Tocca Bartolucci 1-6/0-6

Primerano Dionisi – Iacobelli Oddi 6-4/6-1

Fazzi Donati M. – Beccarini Beccarini 3-6/4-6

Mancini Savelli – Patacchiola Ciogli 6-1/6-2

Basket

Garbage Time – I Leoni 58 - 66

Gabbia

Mac. Francia – S.Sbronza 8-6

Berni y Pantani – F.C. Solo Campari 19-6

Real Sardella – Cesaretti 7-11

Programma VI giornata



Basket 3vs3

Ore 21.30: Rum & Pecora – Le Pantere

Padel

Ore 17.30: Iacobelli Oddi – Tocca Bartolucci

Ore 23: Angelucci Colarieti – P.Orlando Mazzilli