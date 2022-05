Santa Rufina, finanziata una nuova area attrezzata

RIETI - Riqualificazione dei mercati su aree pubbliche per migliorarne funzionalità, promuovere il risparmio energetico, ridurre l’impatto ambientale e contribuire a trasformarli anche in luoghi di ritrovo e di incontro per le comunità locali. Sono queste le caratteristiche principali del bando regionale centrato dall’Amministrazione Angioina che ha presentato, e che ora si è vista finanziare con quasi 200mila euro, un progetto di primissimo piano che prenderà forma a Santa Rufina, nell’area del parco di Via Palmiro Togliatti, dove verrà realizzata un’area destinata al piccolo commercio di qualità. Alla base della programmazione espositiva un accordo con le associazioni di categoria e con la collaborazione diretta di Copagri Rieti.

«Siamo stati gli unici della provincia di Rieti – dichiarano il Sindaco Leonardo Ranalli e l’assessore Veronica Sequino - ad avere riscontro positivo dal bando e questo per noi è motivo di grande orgoglio e, nel contempo, dimostrazione di ottima capacità di programmazione. Abbiamo individuato un’area strategica nel territorio, quella che appunto corre lungo l’asse della Salaria, per valorizzare uno spazio frequentato giornalmente da centinaia di persone. Al centro del progetto proposto c’è la realizzazione di 6 chioschi polifunzionali, ecosostenibili e energeticamente indipendenti, e di un bagno pubblico che saranno a servizio degli espositori e dei commercianti ai quali sarà affidata la gestione della vendita di prodotti di qualità e del territorio. Massima soddisfazione, quindi, per l’opportunità avuta e promossa dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione, Paolo Orneli».