RIETI - Benedetti anche gli automezzi dei Carabinieri impegnati quotidianamente nel controllo del territorio.

In occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia, i Carabinieri impegnati nel servizio di controllo del territorio nel Capoluogo reatino, come da tradizione, sono transitati nei punti allestiti per la benedizione dei veicoli.

In particolare in Largo Salvo d’Acquisto, presso la Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, i militari della Compagnia e della Stazione di Rieti hanno ricevuto la benedizione dal sacerdote don Casimiro, cheha invocato la protezione della Santa per gli uomini e le donne impegnati nella vigilanza a favore della popolazione reatina.