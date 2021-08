Sabato 21 Agosto 2021, 10:29

RIETI - L’area del convento di Sant’Antonio al Monte sempre più nel degrado e in uno stato abbandono. Vasto il campionario di sporcizia e immondizia di ogni tipo disseminata un po’ ovunque in prossimità delle panchine e nelle pertinenze della cancellata d’ingresso dove pure la vegetazione - non più curata - sta invadendo anche la strada.

Segnalazione che giunge non solo dai residenti ma anche dalle numerose persone che fruiscono dell’area per brevi passeggiate.