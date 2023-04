Pronto soccorso da alleggerire: dimissioni anche nel weekend

RIETI - Al tema della sicurezza degli operatori sanitari è strettamente connesso quello del sovraffollamento delle strutture ospedaliere che, specie in realtà come quella della provincia, dove di ospedale ce n’è solo uno e non sono presenti strutture private accreditate, diventa cruciale. Nei giorni scorsi anche a Rieti è arrivata la lettera del presidente della Regione, Rocca, con la quale si invitavano le direzioni a porre maggiore attenzione ai ricoveri, prevedendo dimissioni nel fine settimana. Pratica che al de Lellis, nel cui pronto soccorso confluisce l’intera provincia, è diventata indispensabile, soprattutto sul finire della pandemia.



«Dalla fine del 2021 – spiega il direttore sanitario della Asl, Assunta De Luca – è stato studiato un piano secondo il quale è possibile prevedere dimissioni di pazienti anche il sabato e la domenica, perché abbiamo potenziato i nostri sistemi territoriali, come l’assistenza domiciliare integrata (Adi) e le equipe itineranti e stipulato accordi con rsa o strutture socio assistenziali, affinché prendano in carico i pazienti anche il sabato, cosa che prima non facevano. Il nostro ospedale ha da tempo iniziato questa pratica che all’inizio del 2023 ci ha portato a raggiungere numeri di pazienti dimessi nel fine settimana simili a quelli dei giorni feriali».



L’obiettivo per la Asl è «che in pronto soccorso non venga superata la soglia di sovraffollamento critico per cercare di alleggerire il carico di lavoro dei medici e infermieri, che operano in una situazione di carenza di personale».

Anche in questo weekend di Pasqua verranno dimessi dei pazienti. «Ogni giorno alle 13 – spiega De Luca - viene definito il piano quotidiano di dimissioni e per questo weekend pasquale è stato già stabilito venerdì: riguarda pazienti che, in base al quadro clinico, si sa che possono essere dimessi nell’arco di due o tre giorni». Alcuni pazienti, inoltre, vengono gestiti esclusivamente al pronto soccorso. «Si tratta – conclude il direttore sanitario – di persone che restano in osservazione per poi essere prese in carico dall’assistenza domiciliare direttamente da pronto soccorso, sistema che ci sta aiutando tantissimo nella gestione dei pazienti».