di Raffaella Di Claudio

RIETI - Spacciato per operativo dal giorno dell’inaugurazione, avvenuta in piena campagna elettorale, il centro di riabilitazione gestito dalla Asl di Rieti a Poggio Mirteto, in realtà, è ancora chiuso. A bloccarne l’apertura sarebbe la carenza di personale specializzato, indispensabile per il suo funzionamento. Così, dopo una cerimonia inaugurale in pompa magna nella quale sono stati presentati al pubblico 17 posti letto dichiarati subito fruibili, sui 60 previsti, il centro ad oggi è off limits....