Rieti, alla conferenza dei sindaci confronto tra sindacati e Asl sullo stato di salute e il futuro della sanità

RIETI - Confronto a cuore aperto sulla sanità reatine alla conferenza dei sindaci convocata stamattina all’aula magna della Asl. Cgil, CISL e Uil hanno presentato un documento in cui esprimono preoccupazione per lo stato della sanità locale.



“Negli ultimi dieci anni blocco del turn over del personale e stringenti vincoli di spesa hanno portato a una grave carenza di personale - scrivono Walter Filippi, Paolo Bianchetti e Alberto Paolucci - l’unico ospedale rimasto, il de Lellis, continua a erogare prestazioni che potrebbero essere fornite con un potenziamento dei servizi sul territorio. Il necessario riequilibrio dei livelli di assistenza, sia ospedalieri che di territorio, sono aspetti fondamentali sui quali si giocherà la difficile partita della sopravvivenza della sanità pubblica. Su questo chiediamo l’apertura di un confronto con Regione Lazio, Comuni, Asl”.



“Ringrazio i sindacati per il loro documento che entra nel merito dei problemi della sanità Reatina - dice la direttrice generale della Asl Marinella D’Innocenzo - ma prima di avventurarci in programmi bisogna capire cosa vogliamo fare e come, fermo restando i vincoli di bilancio e non imposti dal commissariamento che pesa sulla Regione e dalle direttive di Mef e Agenas. Se vogliamo affrontare i problemi dobbiamo utilizzare gli strumenti e le professionalità che abbiamo. E le dobbiamo coordinare con le necessità della popolazione del territorio, anziana e in situazione di cronicità”.



La D’Innocenzo insiste in modo particolare sulla rete oncologica - “tutta la filiera va rafforzata, dalla prevenzione alla risposta chirurgica” - e poi la risposta alle acuzie. “L’ospedale è importante ma è dal territorio che bisogna partire. E serve ognuno lavori per i risultati che bisogna raggiungere, superando logiche autoreferenziali”.

