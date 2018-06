CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Un ostacolo dopo l’altro, con un futuro che diventa sempre più difficile decifrare, nonostante il presenti parli di un rinnovo di contratto fresco di appena undici giorni. Ma il destino dei 260 interinali della Asl di Rieti continua ad essere appeso a troppi elementi variabili e non tutti di facile interpretazione. L’ultimo interrogativo sul destino di gran parte del personale interinale (essenziale per il funzionamento dell’intero comparto della sanità reatina, soprattutto per i profili amministrativi)...